PALEO Party Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat 4 juillet 2025 20:00

Allier

Début : 2025-07-04 20:00:00

Rendez-vous à Gannat pour la Paleo Party au parc Paléopolis : animations paléontologiques, ateliers fouilles, expo dinosaures animés, réalité virtuelle immersive, jeux et restauration. Une fête ludique & instructive, pour petits & grands !

Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit « Chazoux » Route de Bègues

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com

English :

Join us in Gannat for the Paleo Party at the Paléopolis park: paleontological animations, excavation workshops, animated dinosaur exhibition, immersive virtual reality, games and catering. A fun & informative party for young & old!

German :

Wir treffen uns in Gannat zur Paleo Party im Park Paléopolis?: paläontologische Animationen, Ausgrabungsworkshops, animierte Dinosaurier-Ausstellung, immersive virtuelle Realität, Spiele und Essen. Eine spielerische und lehrreiche Party für Groß und Klein!

Italiano :

Unitevi a noi a Gannat per il Paleo Party al parco Paléopolis: attività paleontologiche, laboratori di scavo, mostra di dinosauri animati, realtà virtuale immersiva, giochi e ristorazione. Una festa divertente e istruttiva per grandi e piccini!

Espanol :

Únase a nosotros en Gannat para la Paleo Party en el parque Paléopolis: actividades paleontológicas, talleres de excavación, exposición de dinosaurios animados, realidad virtual inmersiva, juegos y catering. Una fiesta divertida e informativa para grandes y pequeños

