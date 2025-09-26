Paléobotanique mésozoïque : entre diversification végétale et bouleversements environnementaux Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes

Paléobotanique mésozoïque : entre diversification végétale et bouleversements environnementaux Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes vendredi 26 septembre 2025.

Paléobotanique mésozoïque : entre diversification végétale et bouleversements environnementaux Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 26 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Conférence de Géosciences Rennes

L’étude des flores du Mésozoïque occupe une place centrale dans la compréhension de l’évolution des plantes terrestres et de leurs interactions avec les ecosystèmes. Cette période, marquée par l’essor des gymnospermes, l’apparition et la diversification des angiospermes, ainsi que par des bouleversements climatiques et tectoniques majeurs, offre un cadre privilégié pour l’étude de la biodiversité végétale passée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-26T12:00:00.000+02:00

1



Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine