Paléocéan 3D : à la découverte des animaux marins disparus Rue des Mouettes Brest

Informations pratiques

Brest

Paléocéan 3D : à la découverte des animaux marins disparus

Rue des Mouettes Océanopolis Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une plongée à l’époque du Cambrien, il y a 505 millions d’années, lorsque la terre ressemblait à un désert minéral et que l’océan abritait des espèces marines aux formes parfois déroutantes. Une période qu’on qualifie parfois de “Big Bang de la vie” toujours considérée comme un sursaut inégalé dans la naissance des espèces.

Sur grand écran et en 3D, les visiteurs découvriront, en compagnie d’un médiateur scientifique, des espèces disparues comme la crevette étrange Anomalocaris ou encore le ver Hallucigenia qui ont contribué, avec toute une foule d’autres espèces, à l’émergence de structures anatomiques essentielles au développement des lignées animales actuelles.

Une façon de comprendre l’évolution des espèces et la vulnérabilité de notre biodiversité.

Informations pratiques :

Animations comprises dans le prix d’entrée au site.

Réservation recommandée.

Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue. .

Rue des Mouettes Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Paléocéan 3D : à la découverte des animaux marins disparus Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue