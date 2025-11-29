Paléocéan 3D Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

Paléocéan 3D

Océanopolis Brest Finistère

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Une plongée à l’époque du Cambrien, il y a 505 millions d’années, lorsque la terre ressemblait à un désert minéral et que l’océan abritait des espèces marines aux formes parfois déroutantes. Une période qu’on qualifie parfois de Big Bang de la vie toujours considérée comme un sursaut inégalé dans la naissance des espèces.

Sur grand écran et en 3D, découvrez, en compagnie d’un médiateur scientifique, des espèces disparues comme la crevette étrange Anomalocaris ou encore le ver Hallucigenia qui ont contribué, avec toute une foule d’autres espèces, à l’émergences de structures anatomiques essentielles au développement des lignées animales actuelles.

Une façon de comprendre l’évolution des espèces et la vulnérabilité de notre biodiversité. .

