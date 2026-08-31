PALÉOGRAPHIE NIVEAU DÉBUTANT Carcassonne
jeudi 15 octobre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
PALÉOGRAPHIE NIVEAU DÉBUTANT
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 14:00:00
fin : 2026-10-15 15:30:00
Date(s) :
2026-10-15
La paléographie, ou science du déchiffrement des écritures anciennes, est une discipline parfois indispensable pour pouvoir bien lire et donc bien comprendre nombre de documents d’archives. Nous vous invitons à vous initier à cette pratique.
Inscription via notre formulaire en ligne, par téléphone ou par mail.
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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr
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English :
Paleography, or the science of deciphering ancient handwriting, is a discipline that is sometimes essential for accurately reading—and thus fully understanding—many archival documents. We invite you to get started with this practice.
Register via our online form, by phone, or by email.
L’événement PALÉOGRAPHIE NIVEAU DÉBUTANT Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-31 par
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