Paléolor rue des Docteurs Grandjean Conflans-en-Jarnisy

Paléolor

rue des Docteurs Grandjean Salle du Pâquis Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Cette nouvelle édition de PALÉOLOR met à l’honneur les ammonites et les monstres marins qui régnaient il y a des millions d’années.

Au programme une exposition thématique exceptionnelle, des conférences captivantes et des animations pédagogiques

La présence d’invités d’honneur Cedrik Jurassik et Thibault Taillandier

20 exposants fossiles, minéraux, gemmes, bijoux artisanaux, livres spécialisés

Buvette et restauration sur placeTout public

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rue des Docteurs Grandjean Salle du Pâquis Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est paleolor@gmail.com

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English :

This year?s PALÉOLOR is a tribute to the ammonites and sea monsters that reigned millions of years ago.

On the program: an exceptional thematic exhibition, captivating conferences and educational activities

Special guests: Cedrik Jurassik and Thibault Taillandier

20 exhibitors: fossils, minerals, gems, handcrafted jewelry, specialized books

Refreshments and on-site catering

L’événement Paléolor Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2026-03-27 par MILTOL