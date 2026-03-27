Paléolor rue des Docteurs Grandjean Conflans-en-Jarnisy
Paléolor rue des Docteurs Grandjean Conflans-en-Jarnisy samedi 18 avril 2026.
Paléolor
rue des Docteurs Grandjean Salle du Pâquis Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Cette nouvelle édition de PALÉOLOR met à l’honneur les ammonites et les monstres marins qui régnaient il y a des millions d’années.
Au programme une exposition thématique exceptionnelle, des conférences captivantes et des animations pédagogiques
La présence d’invités d’honneur Cedrik Jurassik et Thibault Taillandier
20 exposants fossiles, minéraux, gemmes, bijoux artisanaux, livres spécialisés
Buvette et restauration sur placeTout public
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rue des Docteurs Grandjean Salle du Pâquis Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est paleolor@gmail.com
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English :
This year?s PALÉOLOR is a tribute to the ammonites and sea monsters that reigned millions of years ago.
On the program: an exceptional thematic exhibition, captivating conferences and educational activities
Special guests: Cedrik Jurassik and Thibault Taillandier
20 exhibitors: fossils, minerals, gems, handcrafted jewelry, specialized books
Refreshments and on-site catering
L’événement Paléolor Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2026-03-27 par MILTOL