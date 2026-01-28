Paléontologie Initiation aux fouilles paléontologiques Musée Urgonia Orgon

Paléontologie Initiation aux fouilles paléontologiques

Vendredi 20 février 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Atelier Paléontologie Initiation aux fouilles paléontologiques pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.Enfants

Atelier Paléontologie Initiation aux fouilles paléontologiques pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.

Un espace de fouilles aménagé permettra aux enfants de mettre au jour des fossiles différents à partir desquels ils pourront reconstituer divers paléoenvironnements de différentes époques. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paleontology Introduction to paleontological excavations workshop for children aged 6 to 12 at the Urgonia Museum.

L’événement Paléontologie Initiation aux fouilles paléontologiques Orgon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence