Palestine 36 Cinéma Labor Dieulefit

Palestine 36

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique. Tout public. Drame

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Palestine, 1936. The great Arab revolt, designed to bring about the emergence of an independent state, is brewing while the territory is under British mandate. Suitable for all audiences. Drama

