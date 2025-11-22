PALESTINE EN RETZ Saint-Père-en-Retz
Une journée de solidarité et de culture autour de la Palestine.
L’événement Palestine en Retz propose une riche programmation de 15h à 23h, avec une exposition photo, une conférence-débat, un soirée repas accompagnée de musique, ainsi que des stands solidaires pour découvrir des initiatives de soutien à la Palestine.
Les moments forts de l’événement
Exposition photo sur le thème de la Palestine
Conférence-débat pour approfondir la situation et les enjeux politiques
Repas solidaire avec concert, pour échanger dans une ambiance conviviale
Stands solidaires pour en savoir plus et soutenir des projets
Inscriptions N’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 novembre pour participer au repas et au concert.
Venez nombreux pour soutenir cette noble cause et profiter d’une journée enrichissante et pleine de solidarité ! .
La Bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 72 01 23 afps-retz@laposte.net
