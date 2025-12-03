Palestine, pas de paix sans justice conférence-débat de Anne Tuaillon, présidente nationale de AFPS salle polyvalente Maison pour Tous Châtellerault

Palestine, pas de paix sans justice conférence-débat de Anne Tuaillon, présidente nationale de AFPS

salle polyvalente Maison pour Tous 10 rue du nouveau Brunswick Châtellerault Vienne

**Palestine, pas de paix sans justice**

Anne Tuaillon, présidente nationale de l’Association France Palestine Solidarité, analysera la difficulté à parler de paix quand les droits du peuple palestinien sont complétement bafoués. Et pourtant il s’agit bien d’un objectif fondamental tant il est vrai que tout peuple aspire à vivre en paix.

Pour que la paix s’instaure durablement, il est nécessaire que le droit international puisse s’exercer effectivement, c’est-à-dire qu’il trouve les moyens de dépasser les ambiguïtés qui le caractérisent et que les États travaillent à construire un droit supranational qui débarrasserait le monde de la violence faisant obstacle à la paix.

VENEZ DÉBATTRE AVEC ANNE TUAILLON

MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 20H 30 À LA MPT .

