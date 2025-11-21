Palestine résister à l’effacement cinéma Le Pestel, Librairie Mosaïque, La Forge d’Auguste (place du Mazel) Die
Palestine résister à l’effacement
cinéma Le Pestel, Librairie Mosaïque, La Forge d’Auguste (place du Mazel) Plusieurs lieux Die Drôme
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Le collectif Diois-Palestine Solidarité vous propose un week-end de rencontres et d’échanges.
Conférences, discussions (droit international, rôle des médias…), projections, exposition, concerts, repas palestiniens.
cinéma Le Pestel, Librairie Mosaïque, La Forge d’Auguste (place du Mazel) Plusieurs lieux Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jeudipalestine@riseup.net
English :
The Diois-Palestine Solidarity collective is organizing a weekend of meetings and exchanges.
Conferences, discussions (international law, role of the media…), screenings, exhibition, concerts, Palestinian meals.
German :
Das Kollektiv Diois-Palestine Solidarité schlägt Ihnen ein Wochenende der Begegnung und des Austauschs vor.
Vorträge, Diskussionen (internationales Recht, Rolle der Medien…), Filmvorführungen, Ausstellung, Konzerte, palästinensische Mahlzeiten.
Italiano :
Il collettivo di solidarietà Diois-Palestina organizza un fine settimana di incontri e scambi.
Conferenze, discussioni (diritto internazionale, ruolo dei media, ecc.), proiezioni, mostre, concerti e pasti palestinesi.
Espanol :
El colectivo Solidaridad Diois-Palestina organiza un fin de semana de encuentros e intercambios.
Conferencias, debates (derecho internacional, papel de los medios de comunicación, etc.), proyecciones, exposición, conciertos y comidas palestinas.
