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Palet Open individuel jeunes 17 Salle des fêtes du centre culturel Réaux sur Trèfle

Palet Open individuel jeunes 17 Salle des fêtes du centre culturel Réaux sur Trèfle samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes du centre culturel

Adresse : 5 route du Stade

Ville : 17500 Réaux sur Trèfle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 2 2 2

Réaux sur Trèfle

Palet Open individuel jeunes 17

Salle des fêtes du centre culturel 5 route du Stade Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Pre inscription souhaitée pour connaître le nombre d enfants présent à l avance comme c’est le premier événement de ce genre organisé dans le département.
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Salle des fêtes du centre culturel 5 route du Stade Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 54 60 64  contact@lepaletdutrefle.fr

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English :

As this is the first event of its kind to be held in the département, we ask that you register in advance to find out how many children will be attending.

L’événement Palet Open individuel jeunes 17 Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-02-25 par CDC de Haute Saintonge

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