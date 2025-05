Palettes et platines – Musée d’arts de Nantes Nantes, 22 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne à partir de mi-avril. Adulte

Vous aimez la musique et vous aimez les arts ? Participez à la création d’une playlist du Musée d’arts autour de la thématique Electric Op !CD, vinyle, numérique, tous les moyens sont bons pour écouter et partager votre trouvaille musicale. Vos propositions constituent une playlist qui est ensuite diffusée en ligne par le musée.Alors, quelles musiques vous évoque l’exposition ? Vous êtes plutôt : musique électro, psyché, expérimentale, sérielle ou encore concrète ? Après une courte présentation de l’exposition, rendez-vous au Café du musée pour une séance d’écoute et de partage. Et pour mieux dénicher vos pépites musicales, visitez l’exposition dès son ouverture.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-evenementiel