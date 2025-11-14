Palimpseste l’histoire d’un nom. Réalisatrice Mary Stephen. Tulle

Palimpseste l’histoire d’un nom. Réalisatrice Mary Stephen. Tulle vendredi 14 novembre 2025.

Palimpseste l’histoire d’un nom. Réalisatrice Mary Stephen.

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

En apparence, nous sommes une famille chinoise ordinaire. En apparence, oui, mais pas notre nom. Le nom qui figure sur mon acte de naissance hongkongais est Mary STEPHEN un nom aux résonances britanniques évidentes. Ma famille a émigré au Canada quand j’avais 15 ans; puis à 22 ans, j’ai déménagé en France. Peu de temps après mon arrivée, j’ai commencé à travailler avec le réalisateur Éric Rohmer, et c’est à partir de ce moment-là que j’ai fait de la France ma maison. Dans un documentaire composé principalement d’images d’archives tournées par son père, de films personnels, des extraits de journaux intimes et d’échanges épistolaires, c’est un voyage intime à travers les continents et les décennies que nous propose la réalisatrice-monteuse Mary Stephen. .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 56 08

English :

German : Palimpseste l’histoire d’un nom. Réalisatrice Mary Stephen.

Italiano :

Espanol :

L’événement Palimpseste l’histoire d’un nom. Réalisatrice Mary Stephen. Tulle a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze