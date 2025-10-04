Palimp’Sieste ou la Boîte à Rêves Médiathèque de Puilboreau Puilboreau

Palimp’Sieste ou la Boîte à Rêves Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Puilboreau Charente-Maritime

Entrée gratuite sur inscription

Par la Cie La Nomade

Conte musical de 1 à 3 ans.

« Je suis George, et là, c’est ma boîte à rêves ! Pas n’importe quelle boîte !… une boîte magique ! » Ensemble, nous rêverons en musique, d’une forêt pluvieuse à un bord de mer, d’un nuage moelleux à une rivière peuplée de petits et gros poissons, de câlins douillets…

Alors ? Êtes-vous prêt à rêver ?!

Médiathèque de Puilboreau 15 Rue Saint-Vincent, 17138 Puilboreau Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 67 21 54 https://www.ville-puilboreau.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0546672154 »}] Parking gratuit, ligne 13 (bus).

© Frédérique Plas