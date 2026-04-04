Paloma Festival Saint-Michel-de-Bannières

Saint-Michel-de-Bannières

Paloma Festival

Route des Deux Châteaux Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Paloma a la chance de recevoir des artistes doté d'une pêche énorme!!C'dric et Danito qui nous chante du Boby Lapointe !! On enchaîne derrière avec Tito et Toty deux jumeaux sans lien même pas la même famille ,accordéon guitare champ de vie, reprise, chanson festive et familiale

Le Paloma a la chance de recevoir des artistes doté d'une pêche énorme!!C'dric et Danito qui nous chante du Boby Lapointe !! On enchaîne derrière avec Tito et Toty deux jumeaux sans lien même pas la même famille ,accordéon guitare champ de vie, reprise, chanson festive et familiale. Bienvenue !!!! ah, il y a Mathieu aussi

La soirée démarre 19h par C'dric et Danito en acoustique, ils nous reprennent du Boby Lapointe à la guitare sèche et voix.. interactions avec le public assuré ensuite petite pause repas les boissons bien entendu et on redémarre en deuxième partie de soirée avec Tito et Toti qui nous retourne la scène jusqu'à tard dans la nuit !!!

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Route des Deux Châteaux Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie

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