Paloma Festival Saint-Michel-de-Bannières
Paloma Festival Saint-Michel-de-Bannières vendredi 1 mai 2026.
Saint-Michel-de-Bannières
Paloma Festival
Route des Deux Châteaux Saint-Michel-de-Bannières Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le Paloma a la chance de recevoir des artistes doté d'une pêche énorme!!C'dric et Danito qui nous chante du Boby Lapointe !! On enchaîne derrière avec Tito et Toty deux jumeaux sans lien même pas la même famille ,accordéon guitare champ de vie, reprise, chanson festive et familiale
Le Paloma a la chance de recevoir des artistes doté d'une pêche énorme!!C'dric et Danito qui nous chante du Boby Lapointe !! On enchaîne derrière avec Tito et Toty deux jumeaux sans lien même pas la même famille ,accordéon guitare champ de vie, reprise, chanson festive et familiale. Bienvenue !!!! ah, il y a Mathieu aussi
La soirée démarre 19h par C'dric et Danito en acoustique, ils nous reprennent du Boby Lapointe à la guitare sèche et voix.. interactions avec le public assuré ensuite petite pause repas les boissons bien entendu et on redémarre en deuxième partie de soirée avec Tito et Toti qui nous retourne la scène jusqu'à tard dans la nuit !!!
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Route des Deux Châteaux Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie
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