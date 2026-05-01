Fayet

Palomano Vide-Dressing

5 bis Rue de la Petite Vallée Fayet Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Le dimanche 24 mai, venez chiner pendant que les enfants jouent au parc !

De 9h30 à 17h30.

Au parc Palomano, 5 bis rue de la petite vallée, 02100 Fayet.

Le dimanche 24 mai, venez chiner pendant que les enfants jouent au parc !

De 9h30 à 17h30.

Au parc Palomano, 5 bis rue de la petite vallée, 02100 Fayet. .

5 bis Rue de la Petite Vallée Fayet 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 95 90 38

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English :

On Sunday, May 24, come and browse while the kids play in the park!

From 9.30 a.m. to 5.30 p.m.

At Parc Palomano, 5 bis rue de la petite vallée, 02100 Fayet.

L’événement Palomano Vide-Dressing Fayet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois