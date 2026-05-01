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Palomano Vide-Dressing Fayet

Palomano Vide-Dressing Fayet dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 5 bis Rue de la Petite Vallée

Ville : 02100 Fayet

Département : Aisne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Fayet

Palomano Vide-Dressing

5 bis Rue de la Petite Vallée Fayet Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Le dimanche 24 mai, venez chiner pendant que les enfants jouent au parc !
De 9h30 à 17h30.

Au parc Palomano, 5 bis rue de la petite vallée, 02100 Fayet.
Le dimanche 24 mai, venez chiner pendant que les enfants jouent au parc !
De 9h30 à 17h30.

Au parc Palomano, 5 bis rue de la petite vallée, 02100 Fayet.   .

5 bis Rue de la Petite Vallée Fayet 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 95 90 38 

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English :

On Sunday, May 24, come and browse while the kids play in the park!
From 9.30 a.m. to 5.30 p.m.

At Parc Palomano, 5 bis rue de la petite vallée, 02100 Fayet.

L’événement Palomano Vide-Dressing Fayet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois