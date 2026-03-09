Palombella Rossa | Ciné-Fil Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Palombella Rossa | Ciné-Fil

Jeudi 2 avril 2026 de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Rencontre avec l’équipe du cinéma, en partenariat avec la Médiathèque d’Arles.

Synopsis

À la suite d’un accident de voiture, un jeune député communiste, Michele Apicella, est brutalement frappé d’amnésie. Des amis d’une équipe de waterpolo viennent inopinément le chercher pour un match. Au cours de la rencontre, les souvenirs et réminiscences ressurgissent, notamment sur son enfance et ses débuts au PCI, faisant naître chez lui des réflexions sur la politique, les médias, le cinéma, sa vie… Mais plus le match avance, plus la tension monte avec son entourage, dans sa tête et aussi… dans la piscine.



De Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Silvio Orlando, Mariella Valentini .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with the cinema team, in partnership with the Arles Media Library.

L’événement Palombella Rossa | Ciné-Fil Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles