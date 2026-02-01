PAM chante JOAN BAEZ Vault-de-Lugny
PAM chante JOAN BAEZ Vault-de-Lugny samedi 28 février 2026.
PAM chante JOAN BAEZ
Salle des fêtes Vault-de-Lugny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Pam chante Joan Baez avec Lou en accompagnement .
Salle des fêtes Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PAM chante JOAN BAEZ
L’événement PAM chante JOAN BAEZ Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Grand Vézelay