PAM chante JOAN BAEZ

Salle des fêtes Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Pam chante Joan Baez avec Lou en accompagnement .

Salle des fêtes Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PAM chante JOAN BAEZ

L’événement PAM chante JOAN BAEZ Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Grand Vézelay