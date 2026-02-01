PAM chante JOAN BAEZ Vault-de-Lugny

Salle des fêtes Vault-de-Lugny Yonne

Début : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28

Pam chante Joan Baez avec Lou en accompagnement   .

Salle des fêtes Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 

