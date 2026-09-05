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AGENDA · Pont-à-Mousson

PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs Pont-à-Mousson

dimanche 4 octobre 2026 · Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Duroc
Ville
54700 Pont-à-Mousson
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Pont-à-Mousson

PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Marché d’artisans d’art et de créateurs sur la Place Duroc : venez découvrir de nombreux artisans et créateurs d’exception !

Démonstration du travail du verre tout au long de la journée avec un Meilleur Ouvrier de France et une verrière, et ateliers d’initiation.

Tombola
Animation pour les grands et les petits
Buvette et petite restaurationTout public
0  .

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est   pamartisanscreateurs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artisans and Creators Market on Place Duroc: Come discover a wide array of exceptional artisans and creators!

Glassworking demonstrations throughout the day featuring a “Meilleur Ouvrier de France” and a glassmaker, plus introductory workshops.

Raffle
Activities for all ages
Refreshments and light snacks

L’événement PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON

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