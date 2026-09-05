Informations pratiques

Pont-à-Mousson

PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Marché d’artisans d’art et de créateurs sur la Place Duroc : venez découvrir de nombreux artisans et créateurs d’exception !

Démonstration du travail du verre tout au long de la journée avec un Meilleur Ouvrier de France et une verrière, et ateliers d’initiation.

Tombola

Animation pour les grands et les petits

Buvette et petite restaurationTout public

0 .

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est pamartisanscreateurs@gmail.com

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English :

Artisans and Creators Market on Place Duroc: Come discover a wide array of exceptional artisans and creators!

Glassworking demonstrations throughout the day featuring a “Meilleur Ouvrier de France” and a glassmaker, plus introductory workshops.

Raffle

Activities for all ages

Refreshments and light snacks

L’événement PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON