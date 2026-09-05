PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs Pont-à-Mousson
dimanche 4 octobre 2026 · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs
Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Marché d’artisans d’art et de créateurs sur la Place Duroc : venez découvrir de nombreux artisans et créateurs d’exception !
Démonstration du travail du verre tout au long de la journée avec un Meilleur Ouvrier de France et une verrière, et ateliers d’initiation.
Tombola
Animation pour les grands et les petits
Buvette et petite restaurationTout public
0 .
Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est pamartisanscreateurs@gmail.com
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English :
Artisans and Creators Market on Place Duroc: Come discover a wide array of exceptional artisans and creators!
Glassworking demonstrations throughout the day featuring a “Meilleur Ouvrier de France” and a glassmaker, plus introductory workshops.
Raffle
Activities for all ages
Refreshments and light snacks
L’événement PAM Duroc Arts – Marché d’artisans d’art et créateurs Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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