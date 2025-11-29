PAMBELE – CRI’ART Auch

PAMBELE Début : 2025-11-29 à 21:00. Tarif : – euros.

Véritable carrefour culturel, la musique des Caraïbes compte parmi les plus diverses au monde. Voici que débarque Pambelé sur la carte, dans une transe envoûtante, en s’offrant un terrain de jeu musical sans limite ou` l’improvisation bouscule le rythme et réchauffe les cœurs.Pambelé marie influences afro colombiennes et sonorités acides et perçantes du mouvement psyché des sixties. Par ce métissage, le groupe s’inscrit avec force dans une universalité culturelle transatlantique et définitivement caribéenne.Au sein de cet ensemble, percussions traditionnelles de la côte nord de La Colombie s’entrelacent et se mêlent à la cadence joyeuse des voix où le verbe ciselant des guitares, accompagnées d’une volupté d’orgues sauvages nous entraîne dans une atmosphère torride et exubérante.Pambelé est une transe envoûtante, un condensé de matière composite et brute à la fois. Un terrain de jeu sans limite où la culture de la transe, de l’improvisation et de la danse, constitue l’essence même de sa force.Sabor A Mi est une djette montpelliéraine qui à travers sa diversité musicale, nous offre un voyage entre la musique acoustique/organique afro latine jusqu’à la musique électronique. Sélectrice avant tout, elle se prend de passion depuis l’enfance pour le boléro mexicain, trouve l’entière inspiration à travers l’histoire de la musique afro-latine et ses rythmes et entame une recherche socioculturelle qu’elle nous transmet à travers ses propositions musicales.Du vinyle au numérique, l’histoire peut commencer avec une salsa, suivre avec une cumbia ou un afrobeat et terminer avec de l’afro-house et du dembow. Il n’y a pas forcément de règle, à part celle du partage.Pour cette soirée au thème de la Colombie, nous avons le plaisir d’avoir parmi nous le DJ le plus Caraïbeen du Gers. Au grès de ses nombreux voyages en Colombie, El Chente (ex DJ Twent’ies) vient nous partager son amour pour la Musique et la Culture de la Costa Caraïbes ! Ce Digger constitue ses sets à travers les découvertes réalisées via ses nombreux voyages en Amérique du Sud ! Entre Cumbia, Champeta, Bullerengue, Mambo, Merengue y otros Ritmos del Caraïbes y Antillanas, on vous garantit un dancefloor des plus chaleureux jusqu’au bout de la nuit.

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32