PAMBELE – LE TRAM Maizieres Les Metz

PAMBELE Début : 2025-10-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Pambelé explore les riches traditions musicales de la côte caribéenne colombienne, les fusionnant avec les sonorités psychédéliques des années 60. Ce métissage crée une expérience transculturelle puissante, ancrée dans l’universalité caribéenne. Sur scène, les percussions traditionnelles s’entrelacent avec des guitares incisives et des orgues sauvages, propulsant le public dans une transe exubérante.Composé de sept musiciens expérimentés ayant collaboré avec des artistes de renom tels que David Walters et Totó La Momposina, Pambelé s’inscrit dans la scène musicale émergente, nourrissant un réseau de collaborations en France et à l’étranger. Leur musique, un terrain de jeu d’improvisation et de danse, transcende les frontières en accordant les influences rock, punk et pop à l’héritage afro-caribéen. Pambelé offre une musique métissée et authentique, privilégiant le lien essentiel entre la danse et la transe, le naturel et le sauvage, pour un voyage sonore profond et puissant.

LE TRAM 1 AV MARGUERITE DURAS 57280 Maizieres Les Metz 57