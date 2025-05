Pamela + TVOD – STEREOLUX Nantes, 20 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-20 20:30 – 23:30

Gratuit : non

Pamela, on sait qu’on ne sera jamais déçu avec elle, elle inspire la confiance des meilleures copines. Deux anciens Inuit et un ex-Von Pariahs pour un rock-cold-dance du meilleur effet, où on se sent à l’aise de se laisser aller. En première partie les New-Yorkais·es énervé·es de TVOD pour une soirée libérée !

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/pamela-tvod-20052025-1830