Pamina Beroff & Michael Valeanu en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Michaël Valeanu est guitariste et compositeur franco-parisien, passé par le Conservatoire Nadia & Lili Boulanger puis l’EDIM/ENM de Bourg-la-Reine, avant de partir à New York pour perfectionner son jeu et s’imprégner du jazz américain.

Un set guitare-voix mêlant standards de jazz, reprises actuelles et compositions originales, dans un format intime, qui garde toute sa force musicale.

Pamina Beroff : voix

Michael Valeanu : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz standards, compositions — Chanteuse et compositrice de jazz basée à Paris, formée à la Guildhall School of Music and Drama à Londres, Pamina Beroff oscille entre standards intemporels, compositions personnelles et interprétations modernes.

Le dimanche 11 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/