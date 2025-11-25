PAMM pile au mauvais moment Marseille 15e Arrondissement

PAMM pile au mauvais moment

Mardi 25 novembre 2025. 22 Boulevard de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Entrez dans les secrets de la création en assistant à leur sortie de résidence et échangez avec les artistes.



Portés acrobatiques, musique, clown



Séance scolaireFamilles

En résidence du 17 au 25 nov. 2025



C’est un quatuor qui explore un langage artistique fort, fait de portés acrobatiques et de musique en live, tout en offrant un point de vue différent sur les imprévus de la vie. C’est une volonté de transporter le public dans un espace magique où les lois de la physique cèdent le pas à la fantasie. C’est un désastre complet, une succession de malentendus embarrassants qui entraînent les artistes dans une lente chute vers l’inévitable. Une forme rythmée, humoristique et époustouflante.



La compagnie



La compagnie cherche à amener l’art partout où c’est possible, pour tous et toutes, et multiplie les rencontres et actions culturelles, impromptues en milieu scolaire, pénitentiaire ou en EHPAD.



→ Dès 4 ans



→ 1h incluant un temps d’échange avec les artistes .

22 Boulevard de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@archaos.fr

English :

Enter into the secrets of creation by attending their residency outings, and chat with the artists.



Acrobatic stunts, music, clowning



School session

German :

Lassen Sie sich in die Geheimnisse der Kreation einweihen, indem Sie bei der Entlassung aus dem Wohnheim dabei sind und sich mit den Künstlern austauschen.



Akrobatische Hebefiguren, Musik, Clown



Schulvorstellungen

Italiano :

Scoprite i segreti del processo creativo partecipando alle loro residenze e parlando con gli artisti.



Acrobazie, musica e clownerie



Sessione scolastica

Espanol :

Conozca los secretos del proceso creativo asistiendo a sus residencias y hablando con los artistas.



Acrobacias, música y clown



Sesión escolar

