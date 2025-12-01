PAMPA ! AMASIA Place Juhel Mayenne
Place Juhel Cinéma le Vox Mayenne Mayenne
Tarif : 7 – 7 – 9 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Amasia est une œuvre singulière née de la collaboration entre le trio musical nantais Fragments et l’illustrateur Florian Mallet, alias Flobath.
Ce projet immersif, à la croisée du post-rock, de l’electronica et de l’art graphique, explore un monde post-apocalyptique où la nature reprend ses droits après une rupture écologique majeure. .
Place Juhel Cinéma le Vox Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr
English :
Amasia is a singular work born of the collaboration between Nantes-based musical trio Fragments and illustrator Florian Mallet, aka Flobath.
German :
Amasia ist ein einzigartiges Werk, das aus der Zusammenarbeit zwischen dem musikalischen Trio Fragments aus Nantes und dem Illustrator Florian Mallet, alias Flobath, entstanden ist.
Italiano :
Amasia è un’opera singolare nata dalla collaborazione tra il trio musicale Fragments di Nantes e l’illustratore Florian Mallet, in arte Flobath.
Espanol :
Amasia es una obra singular nacida de la colaboración entre el trío musical de Nantes Fragments y el ilustrador Florian Mallet, alias Flobath.
