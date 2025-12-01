PAMPA ! AMASIA Place Juhel Mayenne

Amasia est une œuvre singulière née de la collaboration entre le trio musical nantais Fragments et l’illustrateur Florian Mallet, alias Flobath.

Ce projet immersif, à la croisée du post-rock, de l’electronica et de l’art graphique, explore un monde post-apocalyptique où la nature reprend ses droits après une rupture écologique majeure. .

Amasia is a singular work born of the collaboration between Nantes-based musical trio Fragments and illustrator Florian Mallet, aka Flobath.

Amasia ist ein einzigartiges Werk, das aus der Zusammenarbeit zwischen dem musikalischen Trio Fragments aus Nantes und dem Illustrator Florian Mallet, alias Flobath, entstanden ist.

Amasia è un’opera singolare nata dalla collaborazione tra il trio musicale Fragments di Nantes e l’illustratore Florian Mallet, in arte Flobath.

Amasia es una obra singular nacida de la colaboración entre el trío musical de Nantes Fragments y el ilustrador Florian Mallet, alias Flobath.

