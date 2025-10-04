PAMPA ! CIAO KENNEDY Mayenne

Dans le cadre de la 10e édition de Nuit Blanche, PAMPA! vous propose Ciao Kennedy

Ciao Kennedy, c’est le goût d’un bonbon acidulé qui éclate en bouche, l’euphorie d’une après-midi passée à la foire, où la modernité dialogue avec la nostalgie de l’enfance. Sous les néons scintillants d’une nuit pluvieuse, leur musique trace des éclats de poésie électrique et colorée, mêlant tendresse et intensité. .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr

English :

As part of the 10th edition of Nuit Blanche, PAMPA! presents Ciao Kennedy

German :

Im Rahmen der 10. Ausgabe von Nuit Blanche schlägt PAMPA! Ihnen Ciao Kennedy vor

Italiano :

Nell’ambito della decima edizione della Nuit Blanche, PAMPA! presenta Ciao Kennedy

Espanol :

En el marco de la 10ª edición de Nuit Blanche, PAMPA! presenta Ciao Kennedy

