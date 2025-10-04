PAMPA ! CIAO KENNEDY Mayenne
PAMPA ! CIAO KENNEDY Mayenne samedi 4 octobre 2025.
PAMPA ! CIAO KENNEDY
Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Dans le cadre de la 10e édition de Nuit Blanche, PAMPA! vous propose Ciao Kennedy
Ciao Kennedy, c’est le goût d’un bonbon acidulé qui éclate en bouche, l’euphorie d’une après-midi passée à la foire, où la modernité dialogue avec la nostalgie de l’enfance. Sous les néons scintillants d’une nuit pluvieuse, leur musique trace des éclats de poésie électrique et colorée, mêlant tendresse et intensité. .
Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr
English :
As part of the 10th edition of Nuit Blanche, PAMPA! presents Ciao Kennedy
German :
Im Rahmen der 10. Ausgabe von Nuit Blanche schlägt PAMPA! Ihnen Ciao Kennedy vor
Italiano :
Nell’ambito della decima edizione della Nuit Blanche, PAMPA! presenta Ciao Kennedy
Espanol :
En el marco de la 10ª edición de Nuit Blanche, PAMPA! presenta Ciao Kennedy
L’événement PAMPA ! CIAO KENNEDY Mayenne a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Mayenne Co