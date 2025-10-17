PAMPA ! JAY-JAY JOHANSON + JOHANNES Mayenne
PAMPA ! JAY-JAY JOHANSON + JOHANNES
Théâtre Mayenne Mayenne
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Artiste inclassable et inlassable explorateur sonore, Jay-Jay Johanson revient avec Backstage, son quinzième album, enregistré à Stockholm et masterisé à Paris par Alex Gopher (Air, Phoenix …).
Fidèle à son univers singulier, il y mêle jazz feutré, trip hop mélancolique, pop élégante et touches d’easy listening, tout en s’aventurant vers de nouvelles textures sonores. .
Théâtre Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr
English :
An unclassifiable artist and tireless sound explorer, Jay-Jay Johanson returns with Backstage, his fifteenth album, recorded in Stockholm and mastered in Paris by Alex Gopher (Air, Phoenix …).
German :
Der unklassifizierbare Künstler und unermüdliche Klangforscher Jay-Jay Johanson kehrt mit Backstage zurück, seinem fünfzehnten Album, das in Stockholm aufgenommen und in Paris von Alex Gopher (Air, Phoenix …) gemastert wurde.
Italiano :
Un artista inclassificabile e instancabile esploratore di suoni, Jay-Jay Johanson torna con Backstage, il suo quindicesimo album, registrato a Stoccolma e masterizzato a Parigi da Alex Gopher (Air, Phoenix…).
Espanol :
Un artista inclasificable y explorador incansable del sonido, Jay-Jay Johanson vuelve con Backstage, su decimoquinto álbum, grabado en Estocolmo y masterizado en París por Alex Gopher (Air, Phoenix…).
