PAMPA ! LES SIESTES MUSICALES GRAND NORD Mayenne dimanche 14 septembre 2025.

GRAND NORD Esplanade François Mitterand Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

PAMPA! est ravi d’annoncer le retour des Siestes Musicales, marquant le lancement d’une nouvelle saison itinérante de concerts.

Fidèle à son concept original, cet événement propose une programmation audacieuse et novatrice, mettant en lumière des projets atypiques et explorant les interconnexions entre diverses formes musicales. Au programme Mitsune, Gildaa, Julie Rains, Volatile et l’Atelier Ephémère du Conservatoire. .

GRAND NORD Esplanade François Mitterand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr

PAMPA! is delighted to announce the return of Les Siestes Musicales, marking the launch of a new touring concert season.

PAMPA! freut sich, die Rückkehr der Siestes Musicales ankündigen zu können, die den Beginn einer neuen Konzertsaison auf Reisen markieren.

PAMPA! è lieta di annunciare il ritorno di Les Siestes Musicales, che segna il lancio di una nuova stagione itinerante di concerti.

PAMPA! se complace en anunciar el regreso de Les Siestes Musicales, que marca el inicio de una nueva temporada de conciertos itinerantes.

