Pamphile : Dualité Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-03 18:00 – 19:00

Gratuit : non 16,50 € 16,50 € Billetterie : laruchenantes.fr Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Concert – Sortie de résidence Avec Dualités, Pamphile propose un spectacle musical centré sur la notion de contradiction intime, fil conducteur de son écriture et de son parcours artistique. Identifié comme accordéoniste, Pamphile questionne également les cadres dans lesquels on le situe, en assumant une présence vocale et scénique qui dépasse les étiquettes. Dualités se construit ainsi comme un espace de dialogue entre musique, voix et interprétation, où chaque facette trouve sa résonance.????? Durée : 1h Tout public à partir de 8 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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