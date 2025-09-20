Pan de bois et histoire toilière à Quintin La Fabrique du lin Quintin

Pan de bois et histoire toilière à Quintin 20 et 21 septembre La Fabrique du lin Côtes-d’Armor

Accès libre et gratuit, visites sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un rendez-vous à la Fabrique du lin : ce n’est pas anodin ! Deux études d’Inventaire de la Région Bretagne s’y croisent pour tirer toutes les ficelles du patrimoine de Quintin : l’une explore l’histoire toilière de la ville et l’autre les architectures en pan de bois.

Tout cela vous est présenté avec une maquette interactive de maison à monter et démonter, des carte géante à manipuler, l’accès aux dossiers d’Inventaire… Et de la fabrique du lin, démarrent aussi des visites guidées des rues alentour pour remonter le fil du bois et du lin et explorer ensemble les traces de ces histoires.

Animations

Samedi : visites de 30 mn

– pan de bois : à 10h30, 14h30 et 16h30

– patrimoine toilier : à 11h30, 15h30 et 17h30

Dimanche : visites de 30mn

– pan de bois : à à 10h30, 14h30 et 16h30

– patrimoine toilier : à 11h30 et 15h30

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici : https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

La Fabrique du lin 1 rue des degrés, 22800 Quintin Quintin 22800 Côtes-d'Armor Bretagne https://www.facebook.com/lafabriqueatelierdulin/?locale=fr_FR

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine