Pan l’Amour ! Gloires et Déboires de Cupidon !

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Une visite contée pleine d’humour et de passion pour explorer les gloires et les déboires de l’amour à travers l’histoire et le patrimoine berruyer.

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Direction des Musées et du Patrimoine historique de Bourges vous invite à une visite contée originale et décalée intitulée Pan l’Amour ! Gloires et déboires de Cupidon .

Guidés par la conteuse Sophie Baron, les participants découvriront récits amoureux, anecdotes et histoires de passions, entre mythes, art et patrimoine. La visite s’achèvera au musée Estève, où une surprise amoureuse viendra ponctuer ce moment convivial et sensible.

Rendez-vous au musée Estève.

Inscription obligatoire. 13 .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 maisondesmusees@ville-bourges.fr

English :

A storytelling tour full of humor and passion, exploring the glories and disappointments of love through the history and heritage of the Berry region.

L’événement Pan l’Amour ! Gloires et Déboires de Cupidon ! Bourges a été mis à jour le 2026-02-06 par OT BOURGES