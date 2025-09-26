Panama Box Ludo Bibliothèque Ondres Ondres
Lunettes à réalité virtuelle à disposition à la médiathèque pendant un mois et demi !
La Panama box est un dispositif d’immersion à 360°. Elle dispose de deux casques de réalité virtuelle reliés à un catalogue de 90 propositions de voyages, de découvertes, de moments sportifs… D’une durée de 3 à 10 minutes, chaque séquence crée une atmosphère de détente propice au dépaysement, au voyage et aux souvenirs.
En partenariat avec la Médiathèque des Landes.
Tout public, à partir de 10 ans, en accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine
