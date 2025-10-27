Paname Comedy Club Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 20:30 –

Gratuit : non 37 € / 42 € 37 € / 42 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/paname-comedy-club.html Tout public

Stand-up Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats. Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/paname-comedy-club.html