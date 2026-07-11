Paname Comedy Club en tournée Gare du Midi Biarritz
samedi 27 mars 2027 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Paname Comedy Club en tournée
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-27 20:30:00
fin : 2027-03-27
Date(s) :
2027-03-27
Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats !
Le Paname Comedy Club présentera lors de chaque date de sa tournée, partout en France, une sélection de 6 humoristes programmés au Paname Comedy Club et/ou invités par la production dans l’esprit du Paname.
Cette sélection est susceptible de changer après l’annonce du plateau en cas d’annulation d’un des humoristes. Ce dernier sera alors remplacé par la production. Les visuels sont non-contractuels et susceptibles d’évoluer jusqu’au jour de la représentation.
Rendez-vous sur la page Instagram @panameartcafe pour connaître en avant-première la composition du plateau dans votre ville .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Paname Comedy Club en tournée
L’événement Paname Comedy Club en tournée Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz
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