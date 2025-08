Panaris – Lotus Guibot & Maud Sauvage Théâtre 13 / Glacière Paris

Panaris – Lotus Guibot & Maud Sauvage Théâtre 13 / Glacière Paris mercredi 19 novembre 2025.

Tout commence par un détail, une broutille : l’un des ami·es a un panaris au doigt, et cela suscite une réaction chez chacun·e d’elles et eux. Mais tout de suite, l’impasse : comment notre milieu d’origine nous conditionne, jusque dans nos réactions les plus spontanées, les plus anodines en apparence ? Sommes-nous condamné·es à garder les goûts et les ambitions de notre classe sociale ou bien sommes-nous tous des transfuges, qui vivent entre deux mondes ?

Dans le cadre du Festival du Prix T13 2025

Distribution

Mise en scène Lotus Guibot et Maud Sauvage

Texte Lotus Guibot et Maud Sauvage

Avec Lotus Guibot, Gwenaël Mettay, Maud Sauvage, Simon Quintana

Aide à la mise en scène Louis-martin Lambouley, Maxime Pambet

Costumes Capucine Duc

Création et régie son Dorian Basset

Accueil public Hugo Houselle

Graphisme Alicia Champié

Affiche Maud Sauvage

Réseaux sociaux Elise Moreau

Panaris est un plongeon dans La Distinction de Bourdieu, à travers l’histoire de quatre ami·es qui interrogent leurs rapports de classe et leur possibilité d’être ami·es malgré ce qui les sépare.

Du mercredi 19 novembre 2025 au vendredi 21 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Théâtre 13 / Glacière 103A, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/panaris-2/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13