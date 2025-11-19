Panaris Théâtre 13 Glacière Paris

Panaris 19 – 21 novembre Théâtre 13 Glacière Paris

Sur le site du théâtre 13

Début : 2025-11-19T20:00:00 – 2025-11-19T21:30:00

Fin : 2025-11-21T20:00:00 – 2025-11-21T21:30:00

Le saumon se reproduit à l’endroit exact où il est né. Et si notre trajectoire sociale relevait moins du choix que de la reproduction, comme les saumons ? Panaris s’empare de La Distinction de Pierre Bourdieu avec humour et place les spectateur·rices face à leur propre déterminisme.

Deux histoires s’entrecroisent : celle d’un saumon né dans la rivière de l’Allier, et celle de quatre ami·es qui interrogent leurs rapports de classe et leur possibilité d’être ami·es malgré ce qui les sépare. Reproduction animale et reproduction sociale se rencontrent. Sommes-nous comme les saumons, qui ne sortent jamais du chemin qui leur a été tracé ? Comment notre milieu d’origine nous conditionne, jusque dans nos réactions en apparence les plus spontanées et anodines ? Les comédien·nes se heurtent aux limites de la sociologie : dans un monde libéral où le mérite et la réussite individuelle sont érigés en valeurs suprêmes, est-ce que vraiment, quand on veut on peut, ou bien quand on peut, on veut ?

Théâtre 13 Glacière 103 A Boulevard Auguste Blanqui Paris 75013

Compagnie GR21/ Maud SAUVAGE et Lotus GUIBOT sociologie bourdieu