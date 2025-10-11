Panarock Le Rok Panazol

Panarock Le Rok Panazol samedi 11 octobre 2025.

Panarock

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Préparez-vous à une soirée rock percutante avec plusieurs groupes réunis pour faire vibrer la scène au son du rock et du métal. Portés par une énergie brute et des textes engagés, les artistes présents exploreront les zones d’ombre de notre société dénonciation des injustices, critique des dérives du pouvoir, quête de vérité et d’émancipation.

Une soirée placée sous le signe de la révolte musicale, de la prise de conscience et de la solidarité. Un événement proposé dans le cadre d’Octobre Rose, en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Buvette et restauration sur place; .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 15 94 66

