PANAYOTIS PASCOT – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

PANAYOTIS PASCOT Début : 2026-03-14 à 21:00. Tarif : – euros.

ESPACE GERSON PRESENTE : PANAYOTIS PASCOTEntre les deux« Ca y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… je suis pas sûr de capter le concept. »

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69