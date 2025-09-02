Panayotis Pascot – Entre les deux Le Pin Galant Mérignac

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 €

Pour son nouveau spectacle, Panayotis Pascot sera sur la scène du Pin Galant à la rencontre du public bordelais et fera entendre ce qui relève sans doute d’une des écritures de soi les plus puissantes de la scène stand-up française.

« Ça y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… Je ne suis pas sûr de capter le concept. » PANAYOTIS PASCOT

« Jouissif de drôlerie, de sincérité et de maîtrise. » TÉLÉRAMA

« Il continue avec talent d’utiliser l’humour comme remède. » LE MONDE

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

