PANAYOTIS PASCOT – GARE DU MIDI Biarritz

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC JEAN MARC DUMONTET PRODUCTIONS PRÉSENTE : PANAYOTIS PASCOTComplet en quelques semaines la saison dernière, Panayotis PASCOT, le prodige de l’humour, revient à la Gare du Midipour une nouvelle date avec son dernière spectacle : Entre les deux.A l’âge de 17 ans, Panayotis PASCOT est chroniqueur dans l’émission Le Petit Journal de Yann BARTHÈS chez Canal puis dansQuotidien sur TMC. En 2019, il se lance sur les planches dans un seul en scène intitulé « Presque » mis en scène par FARY,qu’il a joué devant plus de 100 000 spectateurs et disponible sur Netflix. Il clôture la tournée en 2022 avec deux Olympia ettrois Opéra Garnier complets… ll revient avec son deuxième spectacle, qui tournera partout en France et voilà ce qu’il en dit: “Récemment, j’ai compris la recherche permanente de sens qui incombe aux adultes (je crois que, bizarrement, j’en suis undepuis peu). L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolaitensemble du fait que la vie n’a aucun sens? ” – Panayotis PASCOT« À la fois drôle et incroyablement touchant. Un petit bijou de stand-up. » – TÉLÉRAMA – TTT« Un sans-faute. Un spectacle émouvant, malin et très drôle. » – LE PARISIEN« Un one-man show à la fois drôle et sarcastique. » – LIBÉRATION

