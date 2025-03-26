PANAYOTIS PASCOT – LE CEPAC SILO Marseille

PANAYOTIS PASCOT Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Récemment, j’ai compris la recherche permanente de sens qui incombe aux adultes (je crois que, bizarrement, j’en suis un depuis peu). L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ?A l’âge de 17 ans, Panayotis Pascot est chroniqueur dans l’émission Le Petit Journal de Yann Barthès chez Canal puis dans Quotidien sur TMC. En 2019, il se lance sur les planches dans un seul en scène intitulé Presque mis en scène par Fary, disponible sur Netflix, qu’il a joué devant plus de 100 000 spectateurs. Il clôture la tournée en 2022 avec deux Olympia et trois Opéra Garnier…Parallèlement, il fait ses premiers pas au cinéma dans Mon chien stupide d’Yvan Attal, Le Daim de Quentin Dupieux, De Grâce de Vincent Maël Cardonna ou encore dans la série Les enfants sont Rois sur Disney .En 2023, il sort un livre La prochaine fois que tu mordras la poussière (aux éditions Stock), qui approfondit les thématiques de son premier spectacle. Un récit qui lui permet de toucher un nouveau public et qui s’écoule à plus de 200 000 exemplaires.En 2024, il revient avec son deuxième spectacle, qui tournera partout en France dès 2025.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13