Panda Bear – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 20:00 –

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Croisé aux côtés de Daft Punk, Solange ou Jamie xx, Panda Bear sort en 2025 « Sinister Grift », peut-être son album le plus abouti, bijou d’une indie pop aux vocalises élégiaques et à la profondeur cachée dans des trésors mélodiques. Dans les années 2000, une petite révolution musicale s’opère sur la côte est des États-Unis. Au milieu d’une ribambelle de groupes mélangeant joyeusement indie pop, musique électronique, machines, guitares et mélodies, on trouve Animal Collective. Fondée entre autres par Noah Lennox, la formation s’impose comme un modèle de créativité et d’éthique, alliant expérimentations sonores et tubes imparables. L’Américain se produit aussi en solo sous le nom de Panda Bear et sort notamment « Person Pitch » (2009), un album ultra-influent conjuguant inspirations vocales 60’s, dream pop et folk. C’est désormais depuis le Portugal que Lennox livre ses morceaux radieux et chatoyants, toujours aussi enchanteurs.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/