Pandax Site des Machines de l’Île de Nantes Nantes 8 octobre 2025 20:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 20:30 – 21:45

Gratuit : non De 12 € à 28 € Age minimum : 5 et Age maximum : 99

À huis clos sous une toile de chapiteau, entassés dans une Fiat Panda, cinq acrobates livrent un road-trip tragi-comique et musical. Fourmillant de détails poétiques et visuellement époustouflant, ce spectacle est un remède à la mélancolie.Dans une petite voiture légèrement cabossée, cinq hommes sont réunis pour la première fois. De retour des obsèques de leur père, l’urne funéraire sous le bras, ils roulent… Quand soudain leurs retrouvailles tournent au vinaigre. Sans mots, ils passent leur temps à se battre puis à se rabibocher. Les acrobaties virtuoses se font le langage de leur fraternité. Mât chinois, voltiges, lancer de couteaux, échelle libre ou encore détournements d’objets du quotidien sont autant de dialogues entre ces frères qui ne savent pas vraiment se parler.Tout en malice et en poésie, trois chanteuses multi-instrumentistes observent et accompagnent le périple de cette fratrie en l’inscrivant dans un univers musical aux accents slaves et jazzy. Une coréalisation Mixt terrain d’arts en Loire-Atlantique, Le Théâtre de La Fleuriaye Carquefou, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain, Piano’cktail théâtre municipal de Bouguenais, l’espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre, la Ville d’Orvault.Un spectacle accueilli par Le Voyage à Nantes sur le Parc des Chantiers. Avec le soutien de Nantes Métropole.Dès 5 ans

Site des Machines de l’Île de Nantes Nantes 44276

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/pandax