PANDEMIC pres. Road to Illusion – Warehouse Nantes Warehouse Nantes

PANDEMIC pres. Road to Illusion – Warehouse Nantes Warehouse Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 23:29 – 23:30

Gratuit : non Entrée payante — Dès 19 € Adulte

Pandemic Events & Rave In Da Club présentent :ROAD TO ILLUSION – Warehouse, NantesPandemic prend les commandes du Warehouse avec un TRÈS gros line-up !Préparez-vous à vivre l’expérience ILLUSION à Nantes, avec au programme :?????? LINE UP ??????? ROOM 1 ????? ROOLER, pour la première fois à Nantes !???? MARC ACARDIPANE???? SAKYRA???? ACIDPACH???? URUMI+ DJ CONTEST (inscriptions bientôt disponibles !)? ROOM 2 ????? NO LIMIT EVENT invite BEELY & NYX ANARCHYLe Warm-Up officiel avant le Illusion festival à Vannes le 13 Décembre !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/pandemic-pres-road-to-illusion-au-warehouse-a-nantes