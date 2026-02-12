Pandora escape game pour découvrir l’archéologie Chevillon
Pandora escape game pour découvrir l’archéologie Chevillon mercredi 18 février 2026.
Pandora escape game pour découvrir l’archéologie
Médiathèque Chevillon Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Tout public
Un jeu grandeur qui vous emmènera sur les traces d’un mystérieux trafic d’objets archéologiques. A partir de 10 ans. .
Médiathèque Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 95 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pandora escape game pour découvrir l’archéologie Chevillon a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne