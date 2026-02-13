« Pandora » un escape-game en collaboration avec la MDHM Mercredi 18 février, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Un jeu grandeur qui vous emmenera sur les traces d’un mystérieux trafic d’objets archéologiques.

Tout commence lorsqu’un agriculteur découvre son champ ravagé par des chercheurs de trésors armés de détecteurs de métaux. Des objets anciens ayant disparu, la gendarmerie est alertée et fait appel à une archéologue pour tenter de retrouver des indices.

A vous de mener l’enquête et d’empêcher la mise en vente des vestiges volés sur Internet…

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Un escape-game pour découvrir l’archéologie conçu par la Conservation Départementale de la Haute-Marne Escape-game