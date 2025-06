Val-de-Marne

Entrée libre

Début : 2025-07-06T15:30:00 – 2025-07-06T16:30:00

Fin : 2025-07-06T15:30:00 – 2025-07-06T16:30:00

Pangu, offrir le ciel

(Contes et taichichuan)

Histoires antiques chinoises mouvementées sur les liens entre humains et non-humains…

Une proposition théâtrale, poétique et écosomatique

Tout public à partir de 8 ans

Conception et contes : Lydie Marsan / Taichichuan : Laurence Ritter / Collaboration artistique : Sarah Chaumette / Conseil : Chanyueh Liu

https://www.youtube.com/watch?v=LkyuI2jA590

Tortue, tigre, cheval, singe, abeille, grue…Dans les contes anciens chinois, les animaux sont omniprésents et fondateurs de notre monde. Leur esprit et de leurs dynamiques infusent les mouvements de taichichuan.

Plongés dans la nature, en véritable immersion, les pratiquants de taichichuan s’entraînaient lors des siècles passés autour des monastères taoïstes, bâtis au cœur des montagnes et des forêts, au plus près des sources d’eau, des animaux, des arbres et des plantes.

Respect des écosystèmes et des rythmes biologiques de tout âge, attention portée à toutes les formes du vivant, complémentarité indispensable entre les êtres humains et leur environnement, voilà ce que nous racontent le taichichuan et les antiques légendes taoïstes. Prendre conscience de l’importance de ces relations nouées entre humains et non-humains apparaît aujourd’hui plus que jamais nécessaire.

Avec le soutien de la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois, du festival Le Printemps des Rues et du Centre Victoire Tinayre.

Anonyme