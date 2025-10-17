Panic Factory à Truchtersheim Truchtersheim
Panic Factory à Truchtersheim Truchtersheim vendredi 17 octobre 2025.
Panic Factory à Truchtersheim
rue Godofredo Perez Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-24 23:00:00
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-01
Escape game dans le cadre d’Halloween organisé par Panic Factory à Truchtersheim.
Panic Factory est un jeu-parcours en équipe proposant de nombreuses activités dans une atmosphère d’épouvante et de délires en tout genre ! 7 soirées de la période d’Halloween sont proposées ! Pour cette 4ème édition, un nouveau terrain de jeu vous est à votre disposition et ce en plein coeur de Truchtersheim.
12 zones à parcourir, 3 univers thématiques aux décors encore plus grandioses, plus de 25 acteurs, de nombreuses expériences à découvrir !
2 types de formules
Formule Regular Team formule classique destinée aux groupes déjà constitués de 4 à 8 joueurs,
Formule Mix Team formule uniquement destinée aux joueurs solo ou groupes de 2 à 3 personnes. .
rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 73 26 25 98 folles.id@gmail.com
English :
Halloween Escape Game organized by Panic Factory in Truchtersheim.
German :
Escape Game im Rahmen von Halloween, organisiert von Panic Factory in Truchtersheim.
Italiano :
Gioco di fuga per Halloween organizzato da Panic Factory a Truchtersheim.
Espanol :
Juego de escape para Halloween organizado por Panic Factory en Truchtersheim.
L’événement Panic Factory à Truchtersheim Truchtersheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg