Panic Factory à Truchtersheim

Truchtersheim

Début : Vendredi 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-24 23:00:00

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-01

Escape game dans le cadre d’Halloween organisé par Panic Factory à Truchtersheim.

Panic Factory est un jeu-parcours en équipe proposant de nombreuses activités dans une atmosphère d’épouvante et de délires en tout genre ! 7 soirées de la période d’Halloween sont proposées ! Pour cette 4ème édition, un nouveau terrain de jeu vous est à votre disposition et ce en plein coeur de Truchtersheim.

12 zones à parcourir, 3 univers thématiques aux décors encore plus grandioses, plus de 25 acteurs, de nombreuses expériences à découvrir !

2 types de formules

Formule Regular Team formule classique destinée aux groupes déjà constitués de 4 à 8 joueurs,

Formule Mix Team formule uniquement destinée aux joueurs solo ou groupes de 2 à 3 personnes. .

rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 73 26 25 98 folles.id@gmail.com

English :

Halloween Escape Game organized by Panic Factory in Truchtersheim.

German :

Escape Game im Rahmen von Halloween, organisiert von Panic Factory in Truchtersheim.

Italiano :

Gioco di fuga per Halloween organizzato da Panic Factory a Truchtersheim.

Espanol :

Juego de escape para Halloween organizado por Panic Factory en Truchtersheim.

