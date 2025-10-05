Panier à contes Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Panier à contes Médiathèque du Pellerin Le Pellerin samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 11:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public

Depuis de nombreuses années, l’association AILE (Action Intercommunale pour la Lecture et l’Éveil de l’enfant) invite les enfants à venir écouter des contes et des histoires dans les médiathèques du Pellerin, de la Montagne et de Saint-Jean-de-Boiseau. À la médiathèque George-Sand du Pellerin, cinq séances annuelles permettent aux enfants, à partir de 3 ans, accompagnés de leurs parents, de venir découvrir des contes et des histoires originales.Votre prochain rendez-vous :Samedi 13 décembre 2025 à 11h, sur le thème « La famille dans tous ses états ».

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr